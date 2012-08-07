На Старом Арбате сносят историческое здание XVIII века

В центре Москвы, на Арбате, продолжают ломать дом XVIII века, несмотря на предписание Мосгорнаследия. Оказалось,что здание не зарегистрировано как исторический памятник. Однако оно находится в охранной зоне

Общественное движение "Архнадзор" обратилось в Мосгорнаследие и мэрию столицы с просьбой остановить снос дома XVIII века на Старом Арбате, передает "Интерфакс".

Работы по сносу здания по адресу: Старый Арбат, дом 41 начались утром 7 августа. Здание было построено в 1788 году и принадлежало поручику Николаю Мельгунову.

В "Архнадзоре" подчеркнули, что вопрос о сносе не проходил через специальную "сносную" комиссию правительства Москвы. По словам градозащитников, Мосгорнаследие пообещало прислать сотрудника, уполномоченного прекратить работы. Однако пока они продолжаются.

На месте сносимой постройки планируется построить многофункциональный комплекс.