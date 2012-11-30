Московский "Спартак" дома уступил "Зениту" - 2:4

Дикань пропускает первый гол. Фото: ИТАР-ТАСС

В Москве на стадионе "Лужники" состоялся матч 18-го тура Российской футбольной премьер-лиги между "Спартаком" и "Зенитом". В красивом поединке с большим количеством голов и двумя удалениями сильнее оказались гости.

Для "красно-белых" матч был своеобразной "лакмусовой бумажкой". Первая игра после возвращения на пост главного тренера Валерия Карпина, да еще и в тот момент, когда объединение фанатов "Спартака" - "Фратрия" пообещала первые пять минут не поддерживать клуб из-за разгромного поражения от "Динамо" со счетом 1:5. Словом, "Спартаку" обязательно требовалось побеждать.

Но и у "Зенита" ситуация перед матчем была не лучше. Постоянные скандалы, техническое поражение от "Динамо" и ничья с ЦСКА, провальное выступление в Лиге чемпионов и отсутствие какой-либо вразумительно выстроенной игры делали поединок со "Спартаком" "матчем смерти".

Команды сразу же начали с места в карьер и продемонстрировали публике свой запредельный настрой. Первый голевой момент возник у ворот хозяев, когда Данни получил мяч на грани офсайда и мог совершенно спокойно открывать счет, но зазевался и пробил мимо ворот.

"Спартак" немедленно ответил гостям опаснейшей атакой, в результате которой Жано оказался на ударной позиции на линии штрафной. Грузинскому полузащитнику никто не мешал, но, тем не менее, он пробил выше ворот.

А дальше случился гол, который выглядел совершенно не вытекающим из хода игры. Халк получил мяч в непосредственной близости от ворот "красно-белых" и отважился на удар. Сам по себе выстрел бразильского нападающего едва ли таил в себе какую-то угрозу для ворот Диканя, но в дело вмешался рикошет. Снова, как и в матче с "Динамо" неудачно подставился под удар Марек Сухи. Мяч изменил направление полета и по замысловатой траектории опустился за спину Диканя, который хоть и среагировал, но прервать полет снаряда не сумел.

"Спартак" лучше проводил последние минуты, и гол "Зенита" получился несколько неожиданным. Но подопечные Карпина не отчаялись, а немедленно помчались на всех парах отыгрываться, и на 26-й минуте у них это получилось. Дмитрий Комбаров навесил в штрафную площадь, где Дзюба в борьбе с защитником направил мяч в ворота Малафеева, который почему-то решил не выходить на перехват.

Тут же москвичи могли выйти вперед после опасного удара Дмитрия Комбарова, но "Зенит" выручил Малафеев. А спустя минуту Жано просто обязан был забивать из убойной позиции, но отправил мяч выше ворот.

Казалось бы, на перерыв команды должны уйти при равном счете, но против такого развития событий решительно выступил Аксель Витсель. За три минуты до конца тайма он решил проверить Диканя дальним ударом и застал голкипера "красно-белых" врасплох. 2:1 - в пользу "Зенита".

"Спартак" времен Карпина всегда отличался тем, что вторые таймы проводил лучше первых, поэтому болельщики вправе были рассчитывать на красочное шоу после перерыва. Их ожидания вполне оправдались с той разницей, что хоть шоу и было, но москвичи во второй половине игры смотрелись явно слабее, чем в первой.

Долгое время командам не удавалось создать ничего особенного у ворот друг друга, а на 69-й минуте встречи произошел эпизод, предопределивший дальнейший ход матча. Кержаков обыграл Сухи и уже убегал на рандеву с Диканем, но его в подкате сбил Пареха. Арбитр Карасев был категоричен - красная карточка, и "Спартак" остался вдесятером.

Буквально сразу же после удаления "красно-белые" пропустили третий мяч: защитники ошиблись при создании искусственного положения "вне игры" и оставили Витселя один на один с Диканем. Полузащитник "Зенита" пробил неуклюже, но Диканю это все равно не помогло, голкипер не сумел отразить мяч и тот перепрыгнул за линию ворот.

На 78-й минуте счет стал и вовсе разгромным. Кариока и Хурадо не сумели разобраться с мячом, его подхватил Роман Широков и метров с 25 нанес обводящий удар в "девятку". Дикань снова не выручил - 4:1.

Но "Спартак" не собирался сдаваться на милость победителя и спустя три минуты Эммануэль Эменике поразил ворота Малафеева после розыгрыша углового и установил окончательный счет встречи - 4:2 в пользу "Зенита".

Уже в добавленное время москвичи остались вдевятером. Вышедший на замену Инсаурральде пошел в подкат двумя ногами вперед против Владимира Быстрова и получил прямую красную карточку.

"Спартак" уступает во втором матче подряд и остается на седьмом месте в турнирной таблице. Стоит отметить, что последние две игры "красно-белые" пропустили девять мячей. Кроме того, состав команды серьезно ослаблен травмами и дисквалификациями, так что Карпину придется поломать голову над тем, кого выпустить в заключительном матче осеннего периода чемпионата России против казанского "Рубина".

Василий Макагонов @vmakagonov