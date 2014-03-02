"Спартак" обыграл "Слован" и прервал рекордную серию поражений

Фото: ИТАР-ТАСС

В матче регулярного чемпионата КХЛ московский "Спартак" на выезде обыграл "Слован" и избежал повторения антирекорда чемпионатов России по хоккею, прервав серию из 19 поражений подряд. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу "красно-белых".

Первую шайбу в ворота словацкой команды спартаковцы забросили в середине второго периода - отличился Евгений Кулик. В начале заключительного отрезка игры Андрей Сергеев удвоил преимущество москвичей. А окончательный результат через пять минут установил Растислав Шпирко.

Стоит отметить, что молодой голкипер "красно-белых" Игорь Шестеркин отразил все 33 броска по своим воротам и оформил первый "сухарь" в карьере в КХЛ.

Самая продолжительная серия поражений в чемпионатах России принадлежит питерскому СКА. В сезоне 2000/01 петербургская команда проиграла 20 матчей подряд.

В турнирной таблице Западной конференции подопечные Федора Канарейкина продолжают занимать 13-е место. В активе московской команды лишь 56 очков. "Слован" с 67 очками остался на 11-й строчке.

Напомним, что московский "Спартак" долгое время находится в тяжелом финансовом положении. Это связано с отзывом лицензии у "Инвестбанка", который является генеральным спонсором московской команды. При этом "красно-белые" испытывали проблемы с финансированием еще до отзыва лицензии у банка. В связи с этим, клуб был вынужден расстаться с рядом ведущих игроков, чтобы выплатить задолженности по зарплате.