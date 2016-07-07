Форма поиска по сайту

07 июля 2016, 16:57

Культура

Disney поделится опытом с "Союзмультфильмом"

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Представительство компании Disney в России и киностудия "Союзмультфильм" объявили о старте программы взаимодействия, в рамках которой режиссеры и аниматоры российской студии посетят Disney в Лос-Анджелесе для обмена опытом, сообщают РИА Новости.

В этом году легендарная студия "Союзмультфильм" отметила свое 80-летие. В рамках сотрудничества разработана программа, в которую входят совместные культурные и образовательные проекты, мастер-классы представителей студий Disney и Pixar, а также открытые дискуссии. Одним из этапов этой программы станут поездки наших художников на студию Disney в Америку, а также обмен профильными материалами о технике создания анимационных фильмов.

Глава "Уолт Дисней Компани СНГ" Марина Жигалова-Озкан напомнила агентству, что в 1930-е годы режиссеры Сергей Эйзенштейн и Григорий Александров ездили на студию Disney, лично общались с Уолтом Диснеем и знакомились с опытом производства анимационных фильмов, после чего была основана киностудия "Союзмультфильм".

