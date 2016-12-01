Сокольники встретят зиму большим концертом

Встреча зимы в арт-кафе "Море внутри"

Дата: 1 декабря, 19:30

Место: Песочная аллея, 7а

Фото: facebook.com/ParkSokolniki

Ради чего идти: провести первый день зимы в приятной дружеской атмосфере под композиции группы "Кибуц", Вадима Норштейна, Ангелины Мазановой и музыкантов, чьи имена пока держатся в секрете, попытаться прочитать шифр в удивительных картинах выставки "Путь во вселенную".

Что еще: В качестве визуального фона послужит припорошенный снегом парк Сокольники и большая елка.

Чтобы попасть на мероприятие, необходимо зарегистрироваться по ссылке.