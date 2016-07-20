Работа по самоочищению СК будет продолжена – Маркин

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Работа по самоочищению Следственного комитета будет продолжена. Об этом заявил официальный представитель ведомства Владимир Маркин на своей персональной странице в Twitter.

По словам генерал-майора юстиции, произошедшее бросает тень на весь Следственный комитет.

[html]

Стыдно и горько за то,что произошло с нашими т.н. коллегами. Это, конечно, бросает тень на СКР,но работа по самоочищению будет продолжаться! — Владимир Маркин (@VladimirMarkin) 20 июля 2016 г.

[/html]Речь идет о резонансном инциденте, в котором замешано руководство ведомства. 19 июля Лефортовский райсуд постановил отправить под арест троих сотрудников Следственного комитета, они подозреваются в получении взятки.

Под стражу взяты первый замглавы управления СК по Москве Денис Никандров, руководитель управления собственной безопасности Главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко и его заместитель Александр Ламонов. Всех их арестовали до 15 сентября.

По предварительным данным, задержание высокопоставленных сотрудников связано с уголовным делом в отношении "вора в законе" Шакро Молодого: якобы Никандров получил один миллион долларов за избавление авторитета от уголовного преследования. Адвокат Калашова уже заявил, что не знает о связи своего клиента с замначальника.

Криминального авторитета Захария Калашова поймали 11 июля по делу о перестрелке в ресторане Elements.

Адвокат Максименко отрицает факт получения взятки его подзащитным

По версии следствия, члены группировки Шакро Молодого выступили в силовом конфликте на стороне дизайнера Фатимы Мисиковой, которая требовала от владелицы ресторана на Рочдельской улице Жанны Ким 8 миллионов рублей за дизайнерские услуги. Ким, в свою очередь, обратилась за помощью к бывшему сотруднику полиции Эдуарду Буданцеву. Между группами Шакро и Буданцева 14 декабря 2015 года произошел конфликт с перестрелкой.

В конфликте принимали участие 10 человек. В результате стрельбы в больницу с ранениями различной степени тяжести были доставлены пятеро мужчин, двое из них впоследствии скончались.