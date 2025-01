Сирийские хакеры взломали Skype

Сирийские хакеры взломали аккаунты интернет-сервиса Skype. На страничке компании в микроблоге Twitter, взломщики опубликовали сообщение с критикой почтовых сервисов Microsoft:

Don't use Microsoft emails (hotmail, outlook). They are monitoring your accounts and selling the data to the governments (Не используйте почтовые сервисы "Майкрософт", они отслеживают ваши аккаунты и продают данные правительствам) — Skype (@Skype) 1 января 2014.

С 10.00 по московскому времени сообщение удалено. По данным издания TechCrunch, за взломом стоят хакеры "Сирийской электронной армии", поддерживающие режим Башара Асада и организующие кибератаки на аккаунты в Twitter известных лиц и организаций и сайты средств массовой информации.