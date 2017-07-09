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09 июля 2017, 17:28

События

Трамп заявил о начале конструктивного сотрудничества с Россией

Фото: Zuma/Ron Sachs

Президент США Дональд Трамп у себя в Twitter написал о начале конструктивного сотрудничества с Россией. Также американский лидер, отметил, что сторонам удалось достичь договоренности о режиме перемирия в Сирии.

"Мы договорились о прекращении огня в некоторых частях Сирии, что спасет жизни. Теперь пришло время двигаться вперед в конструктивной работе с Россией!" – написал он.

7 июля на саммите G20 в Гамбурге состоялась первая встреча Дональда Трампа и Владимира Путина. Переговоры длились более двух часов вместо запланированных 30 минут. Трамп назвал эту встречу "потрясающей".

Сирия политика переговоры Дональд Трамп жизнь в мире

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