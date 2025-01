Трамп заявил о начале конструктивного сотрудничества с Россией

Президент США Дональд Трамп у себя в Twitter написал о начале конструктивного сотрудничества с Россией. Также американский лидер, отметил, что сторонам удалось достичь договоренности о режиме перемирия в Сирии.

"Мы договорились о прекращении огня в некоторых частях Сирии, что спасет жизни. Теперь пришло время двигаться вперед в конструктивной работе с Россией!" – написал он.

...We negotiated a ceasefire in parts of Syria which will save lives. Now it is time to move forward in working constructively with Russia!