Трамп заявил о начале конструктивного сотрудничества с Россией

Фото: Zuma/Ron Sachs

Президент США Дональд Трамп у себя в Twitter написал о начале конструктивного сотрудничества с Россией. Также американский лидер, отметил, что сторонам удалось достичь договоренности о режиме перемирия в Сирии.

"Мы договорились о прекращении огня в некоторых частях Сирии, что спасет жизни. Теперь пришло время двигаться вперед в конструктивной работе с Россией!" – написал он.

...We negotiated a ceasefire in parts of Syria which will save lives. Now it is time to move forward in working constructively with Russia! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 июля 2017 г.

7 июля на саммите G20 в Гамбурге состоялась первая встреча Дональда Трампа и Владимира Путина. Переговоры длились более двух часов вместо запланированных 30 минут. Трамп назвал эту встречу "потрясающей".