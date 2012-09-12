"Аэрофлот" подает в суд на аэропорт "Шереметьево"

Фото: ИТАР-ТАСС

Транспортная прокурора проведет собственное расследование ситуации с задержкой рейсов в аэропорту "Шереметьево".

"Московской межрегиональной транспортной прокуратурой организована проверка по факту отключения электроэнергии, приведшей к задержке рейсов, в московском международном аэропорту "Шереметьево", говорится на сайте ведомства.

Проверку будут проводить специалисты Московской прокуратуры по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте.

Напомним, ранее пресс-служба "Аэрофлота" сообщила, что из-за сбоя в работе системы регистрации пассажиров "Шереметьево" было задержано 18 рейсов. По информации пресс-службы авиакомпании, руководство "Аэрофлота" намерено через суд потребовать возмещение ущерба в связи с задержкой рейсов. Иск планируется подать на собственника и управляющую компанию терминала D - ОАО "МАШ".

Сбой возник из-за скачка напряжения на областной подстанции Его причиной стало нарушение правил при проведении работ вблизи линии электропередачи сторонней организацией, сообщили в компании "МОЭСК".

"При обходе сотрудники ОАО "МОЭСК" установили, что автокран приблизился на недопустимое расстояние к воздушной линии 110 кВ, чем вызвал перекрытие провода и автоматическое отключение", говорится в сообщении электросетевой компании.

В настоящее время ремонт линии не требуется, энергоснабжение "Шереметьево" ведется по основной схеме, уточнили в "МОЭСК".