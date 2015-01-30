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30 января 2015, 19:49

Сбербанк снизит месячный лимит снятия наличных в три раза

Сбербанк банкоматы деньги

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Сбербанк с 1 марта снизит месячный лимит по снятию денег в банкоматах, чтобы привести этот показатель к среднерыночному уровню, сообщили M24.ru в пресс-службе банка.

Если раньше по самым распространенным картам - Visa Classic и MasterCard Standard - можно было снять до 4,5 миллиона в месяц, то теперь эта сумма будет снижена втрое - до 1,5 миллиона рублей. При этом дневной лимит остался прежним - 150 тысяч рублей.

Кроме того, по картам Momentum, Visa Electron и Maestro лимиты снижены до 500 тысяч рублей в месяц, Visa Gold и MasterCard Gold - до 3 миллионов рублей в месяц, Visa Platinum и MasterCard World Black Edition - до 5 миллионов рублей в месяц, Infinite и World MasterCard Elite - до 30 миллионов рублей в месяц.

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При этом Сбербанк подчеркивает, что активно содействует развитию безналичного оборота в России.

В декабре прошлого года в Сбербанке сообщали, что какое-либо ограничение по снятию средств в банкоматах вводиться не будет

Ранее Сбербанк временно снижал лимиты на выдачу наличных. В ноябре 2013 года лимиты были снижены в 2-4 раза в зависимости от типа карты. Так, суточный лимит снятия наличных по картам Visa Electron и Maestro уменьшался со 150 тысяч рублей до 50 тысяч рублей. По картам Visa Classic и MasterCard Standard суточный лимит снятия наличных уменьшался со 150 тысяч рублей до 80 тысяч рублей.

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