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27 августа 2014, 14:14

В ночь на 28 августа не будут работать банкоматы "Сбербанка"

Сбербанк банкоматы технологические работы

Фото: ИТАР-ТАСС

"Сбербанк" будет проводить технологические работы в ночь на 28 августа. В связи с этим часть операций в банкоматах будет недоступна, а с помощью карт не удастся совершить покупку в интернете, сообщает пресс-служба банка.

Работы продлятся два часа - с 0.00 до 2.00.

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В течение указанного времени не удастся провести операции в "Личном кабинете" в банкоматах и терминалах банка, осуществить интернет-платежи с использованием карт. Платежи в системах "Сбербанк Онлайн" и Мобильный банк будут проводиться только после завершения работ.

В "Сбербанке" отмечают, что все финансовые операции по банковским картам будут выполняться в полном объеме. В работы карт могут возникнуть лишь кратковременные перерывы, но их общая продолжительность не превысит пяти минут.

Напомним, что 25 августа в "Сбербанке" случился сбой. Несколько часов клиенты не могли воспользоваться картами и снять деньги в отделениях. Проблема, впрочем, была оперативно устранена.

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