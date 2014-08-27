В ночь на 28 августа не будут работать банкоматы "Сбербанка"

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"Сбербанк" будет проводить технологические работы в ночь на 28 августа. В связи с этим часть операций в банкоматах будет недоступна, а с помощью карт не удастся совершить покупку в интернете, сообщает пресс-служба банка.

Работы продлятся два часа - с 0.00 до 2.00.

В течение указанного времени не удастся провести операции в "Личном кабинете" в банкоматах и терминалах банка, осуществить интернет-платежи с использованием карт. Платежи в системах "Сбербанк Онлайн" и Мобильный банк будут проводиться только после завершения работ.

В "Сбербанке" отмечают, что все финансовые операции по банковским картам будут выполняться в полном объеме. В работы карт могут возникнуть лишь кратковременные перерывы, но их общая продолжительность не превысит пяти минут.

Напомним, что 25 августа в "Сбербанке" случился сбой. Несколько часов клиенты не могли воспользоваться картами и снять деньги в отделениях. Проблема, впрочем, была оперативно устранена.