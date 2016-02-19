Угроза взрыва в здании офиса Сбербанка оказалась ложной

Фото: ТАСС/Ростислав Кошелев

Сотрудники столичной полиции не обнаружили подозрительных предметов в здании центрального офиса Сбербанка России на улице Вавилова, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.

"По результатам проведенной проверки и обследования помещений с привлечением кинологов со служебными собаками потенциально опасных объектов не обнаружено. Угроза оказалась ложной", - сообщили в пресс-службе.

В управлении уточнили, что полицейские проводят комплекс мероприятий, направленных на установление личности звонившего и его задержание.

Ранее неизвестный сообщил, что заминирован центральный офис Сбербанка России на улице Вавилова, дом 19.