В банкоматах двух банков не будут принимать пятитысячные купюры

Фото: ИТАР-ТАСС

"Альфа-Банк" с 10 октября временно ограничивает прием купюр номиналом 5000 рублей образца 1997 года в столичных и подмосковных банкоматах.

Пресс-служба банка обращает внимание, что ограничение касается только банкнот образца 1997 года. Их отличительным признаком является герб города Хабаровска, который выполнен оптически переменной краской, меняющей цвет при наклоне с малинового на золотисто зеленый.

Пятитысячные банкноты других образцов, а также банкноты других номиналов принимаются без изменений.

Напомним, что с 9 октября Московский банк Сбербанка России временно прекратил прием пятитысячных купюр в своих банкоматах и информационно-платежных терминалах. Это связано с заменой программного обеспечения, которое проводится из-за участившихся случаев появления на рынке фальшивых пятитысячных купюр, которые все сложнее отличить от настоящих.