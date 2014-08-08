Банкоматы Сбербанка не будут работать в ночь на 11 августа

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Терминалы и интернет-банк Сбербанка не будут работать в ночь на 11 августа из-за технологических работ, сообщает пресс-служба организации. Пользоваться банкоматами и совершить банковские операции в интернете нельзя будет с полуночи до 05.40.

"Будет недоступно проведение операций в "Личном кабинете" в банкоматах и терминалах Сбербанка, осуществление платежей в интернете по технологии 3D-Secure, Secure Code с использованием банковских карт Сбербанка", - рассказали в пресс-лужбе банка.

Платежи в системах "Сбербанк Онлайн" и "Мобильный банк" будут выполнены после завершения технологических работ. При этом банковскими картами можно будет пользоваться в обычном режиме за исключением коротких перерывов, которые в общей сложности не превысят 5 минут.