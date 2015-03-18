Спектакль о выборе и материнстве представят в "Практике"

Фото: пресс-служба "Скорохода"

12 апреля в театре "Практика" пройдет единственный показ спектакля Baby Blues петербургского театра "Скороход". Это документальный спектакль о выборе, который делает каждая женщина, – быть матерью или нет.

Спектакль Baby Blues – это постановка о материнстве, о тех изменениях, что происходят с женщиной после родов, о мужьях и многом другом. Режиссер Таня Прияткина-Вайнштейн отмечает, что ей давно был интересен документальный театр, где нет пафоса и вычурности театра драматического. Так появилась идея сделать спектакль о главном выборе каждой женщины – быть матерью или нет.

Как отмечает Прияткина-Вайнштей, в спектакле она собрала состоявшихся женщин – актрис и танцовщиц – и попросила их рассказать свою историю.

"Но, так сложилось, из проекта одна за другой ушли те, кто не был матерью – и спектакль стал действительно документальным. О материнстве. О курочках, в которых превращаются родившие женщины, о нашем божественном предназначении, об анестезии, о мужьях и еще о чем-то, что можно только станцевать", – рассказывает Прияткина-Вайнштейн.

Начало спектакля в 20.00. Стоимость билетов – от 1500 рублей.