В саду Баумана пройдет Воскресный блошиный рынок

Фото: facebook.com/SadBaumana

18 октября в саду имени Баумана пройдет Воскресный блошиный рынок. Об этом сообщается на официальной странице мероприятия в Facebook. Отмечается, что мероприятие даст старт циклу ярмарок, которые будут регулярно проходить на территории сада каждое воскресенье.

Здесь гости смогут приобрести предметы искусства и интерьера, винтажную одежду, аксессуары, картины, музыкальные инструменты, сувениры и подарки. Кроме того, в саду будет открыт специальный книжный развал, где можно будет найти редкие издания, букинистику и многое другое.