В новые детсады Северо-Западного округа столицы пойдут 500 детей

ИТАР-ТАСС

Четыре детских сада ввели в эксплуатацию на северо-западе столицы, информирует префектура округа. Каждое из дошкольных учреждений рассчитано на 125 воспитанников.

"На текущей неделе получено разрешение на ввод в эксплуатацию четырех детских садов в Строгине (2-я Лыковская улица, д. 63б, Проектируемый проезд 5433), Хорошеве-Мневниках (ул. Генерала Глаголева, д. 5) и Куркине (Новокуркинское ш., вл. 51, корп. 2)", - говорится в сообщении.

Городские власти намерены до конца года ввести в эксплуатацию еще три детских образовательных учреждения: два в районе Куркино и один в Митине, который заработает уже в августе.

В Департаменте образования Москвы заявили, что с 1 сентября практически все московские дети старше трех лет смогут пойти в дошкольные учреждения. Всего в 2012 году в столице планируется вести в эксплуатацию 60 детских садов.