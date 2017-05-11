Захарова назвала реакцию американских СМИ на визит Лаврова агонией

Фото: ТАСС/Артем Коротаев
Американские СМИ слишком бурно отреагировали на визит Сергея Лаврова в США, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова, передают "Дни.ру".
Дипломат высмеяла американские СМИ за обсуждение протокольной съемки российского министра с Дональдом Трампом.
"Местная медиасфера взорвала сама себя историей с протокольной съемкой встречи российского министра с Трампом", – написала Захарова в Facebook.
Это приводит к устойчивому ощущению, что американское информационное пространство находится в "интеллектуальной агонии", уверена Мария Захарова.
Встречи Лаврова с Трампом и Тиллерсоном прошли 10 мая в Вашингтоне. Трамп назвал прошедшую встречу с главой МИД РФ "очень хорошей".
На встрече Трампа и Лаврова не было прессы, однако допустили двух их личных фотографов. Ряд американских журналистов возмутились тем, что их не допустили к освещению встречи.