Захарова назвала реакцию американских СМИ на визит Лаврова агонией

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Американские СМИ слишком бурно отреагировали на визит Сергея Лаврова в США, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова, передают "Дни.ру".

Дипломат высмеяла американские СМИ за обсуждение протокольной съемки российского министра с Дональдом Трампом.

"Местная медиасфера взорвала сама себя историей с протокольной съемкой встречи российского министра с Трампом", – написала Захарова в Facebook.

Это приводит к устойчивому ощущению, что американское информационное пространство находится в "интеллектуальной агонии", уверена Мария Захарова.