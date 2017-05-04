Рэф Файнс сыграет Александра Пушкина

Фото: ТАСС/FA Bobo/PIXSELL/PA Images/Lionel Hahn

Британский актер Рэйф Файнс сыграет наставника танцовщика Рудольфа Нуриева хореографа Александра Пушкина, сообщает Variety.

О том, что Файнс начал работать над байопиком Нуриева как режиссер, стало известно в феврале. Съемки фильма под названием "Белая ворона" пройдут летом в Санкт-Петербурге и Париже, в том числе – в Мариинском театре и Опере Гарнье.

В число актеров, помимо Файнса, взявшего на себя ключевую роль педагога Ниуриева, вошли Лоран Лафитт, Рафаэль Персонас, Калипсо Валуа, Луис Хофманн. Роль Рудольфа Нуриева сыграет артист балета Олег Ивенко – эта роль станет его дебютом в кино. Также заявлены актеры Адель Экзаркопулос, Чулпан Хаматова и Сергей Полунин.

Хореографию в фильме будут ставить худрук Новосибирского театра оперы и балета Игорь Зеленский и обладатель премии "Тони" хореограф Кристофер Уилсон.