04 мая 2017, 13:32

Культура

Рэф Файнс сыграет Александра Пушкина

Фото: ТАСС/FA Bobo/PIXSELL/PA Images/Lionel Hahn

Британский актер Рэйф Файнс сыграет наставника танцовщика Рудольфа Нуриева хореографа Александра Пушкина, сообщает Variety.

О том, что Файнс начал работать над байопиком Нуриева как режиссер, стало известно в феврале. Съемки фильма под названием "Белая ворона" пройдут летом в Санкт-Петербурге и Париже, в том числе – в Мариинском театре и Опере Гарнье.

В число актеров, помимо Файнса, взявшего на себя ключевую роль педагога Ниуриева, вошли Лоран Лафитт, Рафаэль Персонас, Калипсо Валуа, Луис Хофманн. Роль Рудольфа Нуриева сыграет артист балета Олег Ивенко – эта роль станет его дебютом в кино. Также заявлены актеры Адель Экзаркопулос, Чулпан Хаматова и Сергей Полунин.

Хореографию в фильме будут ставить худрук Новосибирского театра оперы и балета Игорь Зеленский и обладатель премии "Тони" хореограф Кристофер Уилсон.

Рэйф Файнс (1962) – британский актер театра и кино, кинорежиссер и продюсер. Обладатель кинематографической премии BAFTA и театральной премии "Тони", двукратный номинант на "Оскар", пятикратный номинант на "Золотой глобус". Прославился благодаря роли гауптштурмфюрера СС Амона Гёта в фильме Стивена Спилберга "Список Шиндлера" и по роли лорда Волан-де-Морта в серии фильмов о Гарри Поттере. Среди других известных фильмов с Файнсом – "Английский пациент", "Красный дракон", "Залечь на дно в Брюгге", "Чтец", "007: Координаты "Скайфолл", "007: Спектр".
