Авиасообщение между Россией и Египтом восстановят в октябре – СМИ

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Россия и Египет договорились о поэтапном восстановлении авиасообщения в октябре, передает ТАСС со ссылкой на египетское издание "Аль-Масри аль-Яум".

"Стороны договорились о поэтапном возобновлении авиасообщения в октябре", – сообщили высокопоставленные источники издания в министерстве гражданской авиации Египта.

Первые рейсы запустят между Москвой и Каиром. Рейсы планируют выполнять из нового терминала международного аэропорта столицы Египта. В тестовом режиме он заработает уже 28 сентября.

После регулярное авиасообщение восстановят между Москвой и курортными городами Хургада и Шарм-эш-Шейх. Только затем стороны обсудят вопрос о чартерах.

Как отмечает египетское издание, российский министр транспорта Максим Соколов посетит Каир 26 сентября. Его примет президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. Накануне группа российских экспертов в области безопасности завершила инспекционную поездку в Хургаду.

В октябре прошлого года лайнер Airbus A321 авиакомпании "Когалымавиа", который летел из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, разбился на Синае. Причиной авиакатастрофы стал теракт на борту самолета.

