Перебоев с солью в Москве не будет - Немерюк

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Приостановка экспорта в Россию украинской пищевой соли, никак не отразится на общих объемах поставки соли в Москву. Об этом сообщил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, передает пресс-служба департамента.

По словам Немерюка, доля украинской соли на московском рынке составляет менее 10 процентов.

"На наших складах сейчас хранится достаточное количество соли для магазинов города. Запасы делаются в соответствии планом правительства Москвы по импортозамещению. Украинская же соль будет заменена на российскую и белорусскую", - отметил он.

В департаменте напомнили, что в августе прошлого года во время визита правительства Москвы в Республику Беларусь с Белгоспищепромом была согласована поставка в Москву 50 тысяч тонн соли. При этом, по информации белорусских компаний, объемы поставляемой в Москву соли могут быть значительно увеличены.

Ранее сообщалось, что с 26 января 2015 года по распоряжению Роспотребнадзора был приостановлен экспорт в Россию пищевой соли, произведенной украинским предприятием "Артемсоль". Причиной такого решения стало несоответствий продукта требованиям к содержанию примесей, йода и органолептическим показателям.