Сегодня в СМИ: пиратские ресурсы и почасовая зарплата

Фото: m24.ru

Роспотребнадзор представил план контроля рынка продовольствия до 2030 года

"Коммерсантъ" ознакомился с подготовленным по поручению президента Роспотребнадзором и другими ведомствами проектом новой перспективной системы контроля качества продовольствия.

Возвращения обязательного ГОСТа не предполагается – в проекте "Стратегии повышения качества пищевой продукции в РФ до 2030 года" предлагается создать единую информсистему отслеживания движения продовольственных товаров – от компонентов до готовой продукции – и ввести обязательную госрегистрацию основных видов пищевых добавок.

В Роспотребнадзоре ссылаются на то, что на рынке постепенно появляются не только добавки из генно-модифицированного сырья, но и продукты нанотехнологий.

Минздрав предлагает впускать в РФ по медицинскому полису

Минздрав предложил поправки к закону о порядке въезда в РФ, по которым иностранные граждане и лица без гражданства не могут въезжать в страну без медицинского полиса, пишет "Коммерсантъ".

Лимит страховки определен в 2 миллиона рублей, действовать он должен не менее трех месяцев, по словам страховщиков, такой полис может стоить не менее 10 тысяч рублей. Однако неясно, как и где его покупать и как пограничники будут его проверять. Новое требование может затронуть миллионы граждан – по данным ФМС, в этом марте в стране пребывает 9,9 миллионов иностранцев.

Пиратским ресурсам не дадут воспроизводиться

Рабочая группа при Роскомнадзоре подготовила поправки к закону "Об информации", согласно которым предлагается приравнять так называемые зеркала, копии пиратских сайтов, к уже заблокированным ресурсам, сообщает "Коммерсантъ".

Это должно сопровождаться исключением сведений о сайтах-"зеркалах" из выдачи поисковиков, откуда также предлагают удалить информацию о способах обхода блокировки, в противном случае интернет-провайдерам грозит штраф до 100 тысяч рублей.

Ростуризм вернул в реестр большинство компаний туроператоров

Ростуризм восстановил в реестре юрлица ряда туроператоров, исключенные приказом Ростуризма от 30 декабря 2015 года, сообщают "Ведомости".

Среди них структуры крупнейших участников рынка – "Пегас туристик", Anex Tour, Coral Travel и Sunmar Tour. На них, как оценивал ранее член одной из отраслевых ассоциаций, приходится 60–70 процентов российского рынка выездного туризма. Исключение из реестра не позволяло этим компаниям вести туристическую деятельность.

Гражданам придется копить на пенсию самостоятельно

Минфин и ЦБ предлагают отчислять часть зарплаты на накопительную пенсию по умолчанию, но дать право гражданам отказаться от такой системы. Добровольная накопительная пенсионная система должна появиться вместо обязательной, замороженной еще в 2013 году, пишет РБК.

Один из вариантов устройства такой системы, который обсуждают в Минфине и ЦБ, заключается в том, чтобы включить в нее всех граждан по умолчанию, рассказал источник, близкий к ЦБ, и подтвердил источник в правительстве.

По задумке ведомств, взносы в систему должны отчисляться с зарплаты. Причем сначала предлагается перечислять на накопительную пенсию 1 процент от зарплаты, на второй год взнос вырастет до 2 процента, затем до 3 процента и так далее, пока не достигнет 6 процентов. Перечислять взносы будет работодатель, удерживая определенный процент с зарплаты работника. Так, к примеру, происходят сборы НДФЛ.

Защитник для "Яндекса" и Google

Минкомсвязи раскритиковало новые требования к работе новостных агрегаторов, предложенные депутатами Госдумы. Требование премодерации интернет-агрегаторами множества новостных материалов технически невыполнимо, следует из официального отзыва министерства на соответствующий законопроект, сообщают "Ведомости".

Отзыв направлен в Госдуму заместителем министра связи Алексеем Волиным 12 марта. Представитель Минкомсвязи это подтвердил.

Минимальную зарплату предлагают сделать почасовой и увеличить втрое

Зарплата в России может стать почасовой с минимальной ставкой – сто рублей в час. А это значит, что минимальная зарплата при сорокачасовой рабочей неделе будет составлять 16,5 тысячи рублей в месяц. Не считая надбавок, например, "северных" или "за вредность", пишет "Российская газета".

Это произойдет, если парламентарии и правительство поддержат законопроект, подготовленный группой депутатов и внесенный в Госдуму.

Все положенные по закону коэффициенты должны будут насчитываться на эти сто рублей в день, а каждый год такая зарплата обязательно должна индексироваться на уровень инфляции, говорится в документе. И даже если прожиточный минимум снизился, то минимальная зарплата все равно не может стать меньше.

Алкоголь вновь может появиться в интернете

Депутаты предлагают снять запрет на интернет-торговлю алкоголем, но не для всех. Об этом говорится в законопроекте, который внесен в Госдуму, сообщает "Российская газета".

По мнению авторов документа, это перспективное в мире направление нужно не запрещать, а адаптировать к российским условиям, сделав его цивилизованным и подконтрольным. Ожидается, что это поможет и отечественным виноделам, которые найдут прямой доступ к потребителям качественной продукции.

Проектом предлагается ввести новый вид лицензии на розничную продажу алкогольной продукции через Интернет. Порядок выдачи таких лицензий будет устанавливаться органами федеральной власти, а осуществлять их выдачу будет Росалкогольрегулирование.