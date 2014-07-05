"Черный список" столичных магазинов появится в сети до конца года

В сети создадут "черный список" магазинов

"Черный список" магазинов, торгующих просроченной продукцией, создадут в сети. Уже до конца года народная электронная карта появится на портале правительства Москвы "Наш город". С помощью электронной карты сотрудники Роспортебнадзора будут получать информацию о нарушителях.

Уже сейчас на портале "Наш город" москвичи могут жаловаться на плохую уборку дворов, капремонт домов, беспорядок в парках, на автобусных остановках, плохую работу коммунальных служб, поликлиник и городского транспорта.

Напомним, портал начнет принимать жалобы на работу магазинов и на некачественные продукты. На основании этих сообщений город будет проводить проверки.