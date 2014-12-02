В Подмосковье превышен эпидпорог по ОРВИ и гриппу среди детей

Фото: ТАСС/Владимир Сергеев

В Мытищинском и Люберецком районах Московской области на прошлой неделе был превышен эпидемиологический порог по ОРВИ и гриппу среди детей, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по области.

Всего с 24 по 30 ноября в Подмосковье заболели более 41 тысячи человек. При этом среди детей до 14 лет зарегистрировано более 28 тысяч случаев заболевания ОРВИ.

Помимо этого, среди детей до двух лет эпидпорог превышен в Ступинском районе на 68%, в Лотошинском – на 26,4%, в Воскресенском – на 26,2% и в Климовске – на 24,7%.

А вот среди детей от трех до шести лет порог заболеваемости на 24% выше нормы в Лотошинском районе, на 18,3% - в Дубне и на 2,4% в Лыткарине. В свою очередь, в возрастных группах от 7 до 14 лет больше всего ребят болеют в Климовске и Люберецком районе. Впрочем, среди возрастной группы от 15 лет и старше эпидпорог превышен не был.

21 ноября глава департамента здравоохранения Алексей Хрипун сообщил, что показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ в столице находятся на уровне ниже пороговых эпидемических значений.

По его словам, вакцинация от сезонных инфекционных заболеваний в столице закончилась. Так, по состоянию на 20 ноября прививки против гриппа сделали 2,83 миллиона человек, в том числе 1,95 миллиона взрослых и 880 тысяч детей, что составляет 23,6% от общего числа населения столицы.