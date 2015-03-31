В Раменках появится жилой комплекс для иностранных представительств

Фото: M24.ru/Михаил Сипко

В Раменках на улице Мосфильмовской построят комплекс временного проживания для иностранных представительств, сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора.

Строительство нового сооружения началось в конце прошлого года. Предполагается, что на территории 1,2 гектара появится разноэтажное (от 1 до 9 этажей) монолитное трехсекционное здание с трехуровневым подземным пространством.

Общая площадь объекта составит 22,3 тысячи "квадратов", из них жилая площадь – 7,8 тысячи квадратных метров. Комплекс рассчитан на 230 жителей, в нем будет 112 квартир.

Как отметили в пресс-службе Мосгосстройнадзора, здесь же планируется создать мини-детсад, а также офисные помещения, которые займут чуть более 500 квадратных метров. В подземном пространстве расположится гараж на 267 машино-мест.

Поскольку участок застройки граничит с природным заказником "Долина реки Сетунь", на прилегающей территории обустроят рекреационные зоны, детскую площадку, вокруг которой появится велосипедная дорожка. Кроме того, здесь планируется посадить 11 деревьев и 440 кустарников.