Брэд Питт, Райан Гослинг и Кристиан Бейл снимутся в фильме про ипотечный кризис

Брэд Питт. Фото: imdb.com

Сразу три голливудских актера - Брэд Питт, Кристиан Бейл и Райан Гослинг - сыграют в экранизации книги писателя и журналиста Майкла Льюиса "Большая игра на понижение. Тайные пружины финансовой катастрофы". Об этом сообщает Variety.

Книга Льюиса, ставшая бестселлером, рассказывает о причинах и развитии ипотечного кризиса в США в 2000-е годы. В ней писатель описывает финансовый мир тех лет и пытается разобраться в причинах кризиса. Произведение можно назвать документальным, так как в нем есть реальные герои, названия компаний и хронология событий. Причем главные герои – те, кто сумел вовремя увидеть зарождающиеся проблемы и заработать на них.

Съемками ленты займется студия Брэда Питта Plan B. Сценаристом и режиссером ленты станет Адам Маккей ("Сводные братья", "Человек-муравей", "Копы в глубоком запасе"). Примечательно, что до этого Питт сыграл в драме Беннетта Миллера "Человек, который изменил все" (2011), также снятой по книге Майкла Льюиса.