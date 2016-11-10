Билеты на поезда дальнего следования начнут продавать за 60 суток до поездки

Фото: m24.ru

Российские железные дороги с 11 декабря увеличат срок продажи билетов на поезда дальнего следования с 45 до 60 суток. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Глава РЖД Олег Белозеров в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным отметил, что в будущем продажу билетов планируется начинать за 90 суток до отправления поезда.

Обычно самая низкая цена билетов на поезда дальнего следования – в момент начала продажи. При этом, в РЖД при продаже билетов на большую часть поездов действует система динамического ценообразования. Ее главный принцип – чем выше спрос, тем выше цена.