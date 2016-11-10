Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 ноября 2016, 11:15

Транспорт

Билеты на поезда дальнего следования начнут продавать за 60 суток до поездки

Фото: m24.ru

Российские железные дороги с 11 декабря увеличат срок продажи билетов на поезда дальнего следования с 45 до 60 суток. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Глава РЖД Олег Белозеров в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным отметил, что в будущем продажу билетов планируется начинать за 90 суток до отправления поезда.

Обычно самая низкая цена билетов на поезда дальнего следования – в момент начала продажи. При этом, в РЖД при продаже билетов на большую часть поездов действует система динамического ценообразования. Ее главный принцип – чем выше спрос, тем выше цена.

В ближайших планах РЖД расширение международных рейсов: уже в декабре будет запущен поезд по маршруту Москва – Берлин. Длительность поездки составит 20 часов.

В начале 2017 года в мобильном приложении РЖД появится навигация по железнодорожным вокзалам.

Сайты по теме


РЖД покупка билетов поезда дальнего следования ж/д и вокзалы

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика