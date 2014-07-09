В РПЦ призвали извлечь духовные уроки из матча Бразилии и Германии

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В Русской православной церкви назвали "поучительным" результат полуфинального поединка чемпионата мира по футболу между Бразилией и Германией, сообщает "Интерфакс". Пентакампеоны были разгромлены со счетом 1:7, причем единственный мяч смогли забить лишь в концовке игры.

Глава синодального Отдела по взаимоотношениям церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин считает, что результат матча показывает: очень многое в жизни зависит от внутреннего настроя и состояния воли.

По мнению Чаплина, Германия одержала столь крупную победу благодаря внутренней силе игроков. Святой отец заявил, что немцы выиграли психологическую дуэль, и бразильцы не смогли ничего сделать, кроме как забить на последних минутах гол престижа.

Священник провел параллели между футбольным матчем и дипломатией, торговыми спорами и войнами. "Что бы ни происходило, нужно сохранять мирный дух, твердую волю и решимость", - подчеркнул Чаплин.

Святой отец обратил внимание на поведение бразильцев после матча. "Радует, что футболисты проигравшей сборной после матча не вымещали на ком-нибудь свою злобу и не ругались, а молились", - заявил протоиерей.

Отметим, что для Бразилии чемпионат мира еще не закончен. Пентакампеонам предстоит провести поединок за третье место, их соперник станет известен после сегодняшнего матча Голландии и Аргентины.