РФПЛ представила Суперкубок России по футболу

Новый Суперкубок России по футболу. Фото: twitter.com/rfpl_org

Руководство Российской футбольной Премьер-лиги 8 июля представило новый трофей, который будет вручен победителю матча за Суперкубок страны.

Вес трофея, целиком сделанного из латуни, - 13 килограммов, высота - 40 сантиметров.

"Мы решили отойти от хрустальной вазы. Хотим придать кубку колорит, большую мощь, надежность. Этот кубок не хочется уронить, с ним в любом случае будешь аккуратным", - приводит слова президента РФПЛ Сергея Прядкина Чемпионат.ком. Стоит отметить, что предыдущий трофей был отдан столичному ЦСКА на вечное хранение, так как он пять раз становился победителем Суперкубка.

Матч за Суперкубок-2014, в котором сойдутся ЦСКА и "Ростов", пройдет 26 июля в Краснодаре.

Кроме того, президент РФПЛ поддержал идею расширения лиги. "Я двумя руками за расширение Премьер-лиги, но во главе угла - финансы. Я за то, чтобы частных клубов у нас было больше. Но мы благодарны госкомпаниям и региональным руководителям. Это дело очень трудоемкое и затратное. Нужно избежать нюансов, которые произошли в концовке прошедшего сезона (лицензия "Ростова")", - отметил Прядкин.

В свою очередь, исполнительный директор РФПЛ Сергей Чебан заявил, что лимит на легионеров необходимо изменить. По его мнению, целесообразно поддержать идею, согласно которой на сезон можно будет заявлять не более 10 легионеров и не менее 15 россиян.

"Наша главная задача – чтобы игрок с российским паспортом получал место в составе, потому что он лучше играет, а не из-за паспорта. Потому сейчас надо принципиально менять ситуацию. Мы считаем, что целесообразно поддержать идею "15 россиян + 10 легионеров" в заявке. Тогда никому не гарантировано место в основе. Будет реальная конкуренция, а не тепличные условия", - сказал Чебан.

Напомним, что на сегодняшний день в Премьер-лиге действует схема "7+4", когда на поле одновременно должны находиться не более семи иностранных футболистов.