Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Спорт

08 июля 2014, 17:17

РФПЛ представила Суперкубок России по футболу

РФПЛ Суперкубо

Новый Суперкубок России по футболу. Фото: twitter.com/rfpl_org

Руководство Российской футбольной Премьер-лиги 8 июля представило новый трофей, который будет вручен победителю матча за Суперкубок страны.

Вес трофея, целиком сделанного из латуни, - 13 килограммов, высота - 40 сантиметров.

"Мы решили отойти от хрустальной вазы. Хотим придать кубку колорит, большую мощь, надежность. Этот кубок не хочется уронить, с ним в любом случае будешь аккуратным", - приводит слова президента РФПЛ Сергея Прядкина Чемпионат.ком. Стоит отметить, что предыдущий трофей был отдан столичному ЦСКА на вечное хранение, так как он пять раз становился победителем Суперкубка.

Матч за Суперкубок-2014, в котором сойдутся ЦСКА и "Ростов", пройдет 26 июля в Краснодаре.

Кроме того, президент РФПЛ поддержал идею расширения лиги. "Я двумя руками за расширение Премьер-лиги, но во главе угла - финансы. Я за то, чтобы частных клубов у нас было больше. Но мы благодарны госкомпаниям и региональным руководителям. Это дело очень трудоемкое и затратное. Нужно избежать нюансов, которые произошли в концовке прошедшего сезона (лицензия "Ростова")", - отметил Прядкин.

В свою очередь, исполнительный директор РФПЛ Сергей Чебан заявил, что лимит на легионеров необходимо изменить. По его мнению, целесообразно поддержать идею, согласно которой на сезон можно будет заявлять не более 10 легионеров и не менее 15 россиян.

"Наша главная задача – чтобы игрок с российским паспортом получал место в составе, потому что он лучше играет, а не из-за паспорта. Потому сейчас надо принципиально менять ситуацию. Мы считаем, что целесообразно поддержать идею "15 россиян + 10 легионеров" в заявке. Тогда никому не гарантировано место в основе. Будет реальная конкуренция, а не тепличные условия", - сказал Чебан.

Напомним, что на сегодняшний день в Премьер-лиге действует схема "7+4", когда на поле одновременно должны находиться не более семи иностранных футболистов.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать