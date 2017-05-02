Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 мая 2017, 14:55

Город

Парад кадетского движения пройдет на Поклонной горе 6 мая

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Парад кадетского движения Москвы пройдет 6 мая на Поклонной горе. Мероприятие под названием "Не прервется связь поколений" посвящено победе в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Дата проведения парада также совпадает с Днем святого Георгия Победоносца и Днем герба и флага города Москвы.

Участие в параде примут 2,5 тысячи кадет. Строй начнет движение ровно в полдень. Кадеты пронесут флаг Российской Федерации, флаг Москвы и флаг столичного кадетского движения. Завершится мероприятие выпуском голубей и возложением цветов к "Огню памяти и славы". До начала парада дети смогут принять участие в интерактивном уроке истории в Центральном музее Великой Отечественной войны.

Всего на мероприятии ожидается около 20 тысяч гостей – ветеранов, представителей русской православной церкви, общественных организаций, школьников и других приглашенных.

Поклонная гора кадеты парад фестивали и праздники

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика