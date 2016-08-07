На фестивале Sолома заработал "Открытый микрофон"

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Сегодня в саду "Эрмитаж" проходит фестиваль Sолома, организованный m24.ru. В эти минуты на Главной сцене стартует акция "Открытый микрофон", в рамках которой каждый желающий может прочесть стихи, прозу, собственные эссе или признаться в любви перед всеми гостями мероприятия. За трансляцией "Открытого микрофона" можно следить на нашем сайте.

Для тех, кто так и не решится подняться к микрофону, создана специальная зона "Дверь к признанию", где можно оставить свои стихи. Она находится справа от Главной сцены Sоломы.

С 15:00 в парке проходят различные мастер-классы по танцам, игре на музыкальных инструментах и рисованию акварельными красками. Также в "Эрмитаже" организованы зоны Book-Stations c книгами, которые можно бесплатно брать и читать до окончания фестиваля.

С 19:20 до 20:00 состоится выступление брасс-ансамбля солистов Большого театра России.

В 20:00 в саду "Эрмитаж" начнется основная программа Sоломы. Гостей фестиваля ждут яркие выступления молодых артистов: GAYANA, Алена Тойминцева, Young Adults, инди-рок группа Black Buttons, world-music группа Shoo, джаз-фанк певица Саша Фрид и группа ART-COLLAGE под руководством Павла Солдатикова представят слушателям свой музыкальный урожай последнего года.

За программой фестиваля можно следить на странице Sоломы в Facebook.

