Подмосковье уменьшилось по территории, но его доходы возрастут - Шаров

Андрей Шаров. Фото: ИТАР-ТАСС

Несмотря на уменьшение территории Московской области, доходы в бюджет региона возрастут на 23 миллиарда рублей, уверен вице-губернатор - председатель правительства региона Андрей Шаров. Доходы возрастут из-за увеличения налоговых сборов.

По мнению Шахова, работа с федеральным центром в ближайшие 1-2 месяца принесет десятую часть доходной части бюджета, сообщает "Интерфакс".

"В 2013 году доходы бюджета составят 407,6 миллиардов рублей. Несмотря на потерю части территории, нам удалось увеличить доходы общего бюджета на 23 миллиарда рублей", - заявил Шаров на заседании Мособлдумы в четверг.

Доходы увеличатся не только от работы с федеральным центром, но и от поступлении с налоговых сборов. Индивидуальных предпринимателей планируется перевести на патентную систему, что увеличит доходы бюджета на 800 миллионов рублей. По цифрам, которые привел Шаров, в Подмосковье насчитывается около 100 тысяч бизнесменов.

Что касается расходов, то по данным Шарова они составят 302 миллиарда рублей. За год расходы уменьшаться на 18,4 миллиарда рублей. Самой главной статьей расходов станут долгосрочные целевые программы развития Московской области. На них планируется выделить 118 миллиардов рублей. Чуть меньше 10 млрд рублей планируется выделить из бюджета Подмосковья на создание дополнительных мест в детских дошкольных заведениях.

Увеличится и дорожный фонд, расходы на ремонт и обслуживание дорог составят 20 миллиардов рублей.