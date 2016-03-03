Столица готова к любым капризам погоды – Бирюков

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Аномальная погода в столице продолжается. Снегопады сменяются оттепелью и дождем. Однако город готов к любым капризам погоды, сообщил в интервью mos.ru заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, коммунальщики продолжат работать в круглосуточном режиме и готовы как к новым снегопадам, так и к дождям и гололеду.

Заммэра подчеркнул, что Москва справляется с уборкой снега, по оценке мировых специалистов-экспертов, лучше любого региона и любой другой столицы мира.

"Нет нам равных. Возьмите Америку. Вот недавно там показывают: пять сантиметров снега – все стоит, никто не едет. Призыв: пошел снег – оставайтесь дома, не ходите на работу, на выезжайте на улицу. Мы-то едем, мы работаем. На частном транспорте едут, парковки все почищены", – сказал Бирюков.

Напомним, за минувшую ночь в Москве выпало до 24 миллиметров осадков, а это более 70 процентов от месячной нормы, которая составляет 34 миллиметра. Таким образом был побит рекорд 2 марта 1966 года, когда выпало 22 миллиметра осадков.

Сильные снегопады пришли в столицу с юго-запада из-за активного циклона. Высота снежного покрова увеличилась до 50 сантиметров, прирост составил 20 сантиметров.

В четверг в столице ожидается облачная погода, будет идти дождь и мокрый снег. Воздух прогреется до +2 градусов.

В столичном регионе при пониженном атмосферном давлении облаков будет по-прежнему много, и местами не исключены небольшие осадки. Но пришедшие теплые воздушные массы удержат температурный фон на 4-6 градусов выше нормы.