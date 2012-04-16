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Общество

16 апреля 2012, 19:04

РПЦ зафиксировала рекордное число прихожан в праздник Пасхи

Пасха РПЦ Мосгортранс праздничные мероприятия религия

Вести.Ru

Русская православная церковь в этом году впервые обнародует собственные данные о количестве людей, в праздник Пасхи принявших участие в богослужениях в Москве или просто пришедших в храм, сообщил замглавы патриаршей пресс-службы диакон Александр Волков. "На протяжении последних лет цифры, которые приводились ГУ МВД, вызывали ощущение того, что количество участников пасхальных богослужений было на самом деле больше озвученного. В этом году Русской православной церковью было принято решение посчитать всех людей, пришедших в московские храмы в субботу и воскресенье. Данные из храмов будут обнародованы", - заявил Волков.

По данным пресс-службы столичного главка МВД, в пасхальных мероприятиях в Москве за два дня приняли участие около 1,15 миллиона человек, однако в РПЦ считают, что эта цифра может быть больше. Как отметил Волков, по оценкам настоятелей московских храмов в этом году количество участников пасхальных богослужений было на 30-40% больше озвученной ГУ МВД цифры.

Как пояснил замглавы патриаршей пресс-службы, в каждом храме на каждом богослужении ведется подсчет людей, подошедших к причастию, крестившихся, фиксируется количество отпеваний. Подсчет участников пасхальных богослужений в Москве велся по количеству людей, подошедших после литургии к священнику для целования Креста. В эту статистику попали и те, кто не участвовал в богослужении, а просто пришел в Великую субботу и на Пасху в храм, к примеру, для освящения куличей и яиц, сообщает РИА Новости. Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что "никогда еще за всю послереволюционную историю не было в храмах так много народа", посетившего пасхальные богослужения, как в этом году. "Даже данные ГУ МВД говорят о том, что в этом году в храмы пришло существенно больше людей", - согласен Волков.

В то же время пресс-служба ГУП "Мосгортранс" сегодня сообщила, что пассажиропоток на маршрутах общественного транспорта, обслуживающих московские кладбища, на Пасху в этом году составил почти 350 тысяч человек, что вдвое меньше, чем в прошлом году. Как уточнили в Мосгортрансе, всего за два дня в пассажирских перевозках были задействованы 1,802 тысячи автобусов, троллейбусов, трамваев, в том числе 810 единиц - на специальных маршрутах до 16 крупных кладбищ. Также в пасхальную ночь для обслуживания пассажиров, посещающих богослужения, была продлена работа 173 маршрутов с общим выходом на линию 436 единиц, в том числе 117 автобусных маршрутов, 41 троллейбусный и 15 трамвайных.

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