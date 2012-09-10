В Лондоне официально завершилась XIV Паралимпиада

Фото: ИТАР-ТАСС

XIV Паралимпийские игры завершились "Фестивалем огней" на Олимпийском стадионе в Лондоне. Зрителей 80-тысячной арены удивили яркими спецэффектами, сценами с "нашествием грузовиков" в виде динозавра, кузнечика, корабля, часов и пауков, а также выступлениями воздушных гимнастов, передает ИТАР-ТАСС.

"Нашим шоу мы хотим отпраздновать тот удивительный путь, который начался семь лет назад, когда Лондон завоевал право провести Олимпийские и Паралимпийские игры", - сказал главный постановщик "Фестиваля огней" Ким Гевин.

Различные сцены сюрреалистического шоу прошли под музыкальное сопровождение знаменитой британской рок-группы Coldplay. Восхитили своим выступлением певица Рианна и рэппер Джей Зи.

Мэр Лондона Борис Джонсон передал флаг Паралимпиады своему коллеге из города будущих XV Игр - Рио-де-Жанейро - Эдуардо Паэсу. Представители Бразилии представили свою музыкальную программу с зажигательными танцевальными ритмами - "Веселье".

В неофициальном общекомандном зачете сборная России впервые стала второй, (предыдущее лучшее достижение в Пекине - восьмое место). На счету россиян 102 медали – 36 золотых, 38 серебряных и 28 бронзовых. Безусловными лидерами стали китайские спортсмены - в активе у атлетов КНР 95 золотых наград (всего 231 медаль). Замкнули тройку - британцы (34-43-43).