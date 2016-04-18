Более 1,5 тысячи военных и 100 единиц техники примут участие в парадах 9 мая

Фото: m24.ru

Порядка 100 единиц военной техники и свыше 1,5 тысячи военнослужащих Ракетных войск стратегического назначения России примут участие в парадах 9 мая в разных городах страны, сообщает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

По Красной площади проедут три пусковые установки подвижного грунтового ракетного комплекса "Ярс" Тейковского ракетного соединения. А вот в субъектах Российской Федерации пусковые установки боевых ракетных комплексов "Ярс", а также "Тополь" и "Тополь-М" принимать участие не будут.

По центральным площадям во Владимире, Иркутске, Новосибирске, Йошкар-Оле в составе механизированных парадных колонн проедут учебные многоосные тягачи МАЗ-7917 и МЗКТ-79221, машины обеспечения боевого дежурства, БТР-80 и боевые машины "Тигр" и "Тайфун".

В парадном строю пройдут офицеры управлений Омской, Владимирской, Оренбургской ракетных армий, сводные батальоны Центров обеспечений армейского подчинения, по центральным улицам и площадям населенных пунктов промаршируют военнослужащие воинских частей, а также проедет техника военных лет и современная военная техника.

Ранее m24.ru сообщало, что около 500 курсантов Балтийского военно-морского института имени адмирала Ф.Ф. Ушакова примут участие в параде Победы на Красной площади в Москве. Это произойдет уже в десятый раз.

Подготовка к параду в БВМИ началась в середине ноября 2015 года. За это время на плацу института было проведено более 50 тренировок, на которых в общей сложности курсанты прошли строевым шагом свыше 120 километров.