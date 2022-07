Часть билетов на концерт Леди Гаги оказалась поддельной

Часть билетов на концерт Леди Гаги оказалась подделками

Концерт Леди Гаги в "Олимпийском" закончился около полуночи, 12 декабря. Чтобы занять лучшие места, фанаты американской певицы выстраивались в очередь с самого утра. Но попасть в зал удалось не всем. Часть билетов оказалась подделками.

Самые преданные поклонники поп-дивы занимали очередь у спорткомплекса "Олимпийский" с самого утра. У многих для нее подарки, причем сделанные своими руками. Один из фанатов певицы принес к спорткомплексу платье из кристаллов. Каждый день, возвращаясь с работы, он шил его в электричке. На это ушло полгода и почти две тысячи евро. Еще одна поклонница приготовила для Леди Гаги куклу-талисман.

Всего за несколько часов "маленькие монстрики", а именно так Леди Гага называет своих фэнов, заполнили всю площадь и тротуары прилегающих к спорткомплексу улиц. Не помешали ни мороз, ни ветер.

На представление Гаги пришла не только молодежь, но и представители старшего поколения. Но это уже вечером, ближе к началу концерта. Правда, не все желающие попали на шоу артистки. Среди проданных билетов оказалось немало фальшивок. Поддельные билеты были куплены не у перекупщиков, а через интернет. В итоге несколько сотен поклонников Леди Гаги в зал не пустили.

Кадр из клипа Paparazzi. Фото: ladygaga.com

"У "Олимпийского" стояло много народа. Все с такими билетами, как у меня. Нам тут же сообщили, что билеты фальшивые и мы по ним не пройдем. Нас отправили попробовать купить билеты в кассе. Возле касс стояли перекупщики. Купили у них", - рассказала одна из желающих попасть на шоу.

Концерт начался с опозданием на 40 минут. Появление на сцене Леди Гаги во всем желтом было встречено публикой бурей овации.

Новое шоу The Born This Way Ball - типичная рок-опера с элементами электронной музыки и металла. По замыслу поп-дивы, это сказка о начале всего, о зарождении Королевства Славы. Это театрализованное представление о жизни и смерти. На концерте исполнялись как новые песни, так и старые хиты. Были баллады. Некоторые, кстати, певица сама исполняла на синтезаторе, причудливо встроенном в байк.

Как всегда у Гаги, в программе изобиловали эпатаж и эротика. А в своих обращениях она призывала к любви. Вроде все было достаточно красочно и зрелищно, но некоторые зрители стали покидать зал задолго до окончания спектакля.





Ни беспорядков, ни столпотворений после концерта не было. Сотрудники ОМОН, можно сказать, отдыхали. Некоторые из них помогали инспекторам ДПС регулировать переход зрителей через дорогу.

Клуб, в котором прошел первый концерт Леди Гаги в Москве, закрылся

Леди Гага - популярная американская певица, обладательница пяти премий Грэмми, 30 премий MTV и премии Эмми. Она исполняет танцевальную поп-музыку, в которой присутствуют элементы глэм-рока, диско, электро и R&B. Ее дебютный альбом The Fame, выпущенный в 2008 году, стал международным хитом. В 2009 году Леди Гага стала самым ротируемым исполнителем в московском радиоэфире.

В Москву Леди Гага прилетает уже во второй раз. Первый ее российский концерт прошел три года назад в ночном клубе. Выступление было довольно скромным. Песни Леди Гаги уже занимали первые места в чартах, хотя ажиотажа, аналогичного вчерашнему, концерт тогда не вызвал - билеты стоили две тысячи рублей. Стоимость билетов на выступление в "Олимпийском" доходила до 40 тысяч рублей.

Ранее сообщалось о том, что депутаты Госдумы намерены не пускать на столичные шоу Гаги подростков, так как программа певицы не попадает под формат 12+. В частности, возмущение депутатов вызвал номер, где певица в образе Марии Магдалины моется в ванной вместе с актерами, изображающими Иисуса Христа и Иуду.