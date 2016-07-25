Окончательный состав сборной России на Олимпийские игры утвердят 28 июля

Фото: Фото: Felipe Dana/AP/ТАСС

Окончательный состав сборной России на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро утвердят 28 июля. Об этом заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков, передает "Р-Спорт".

Проверять список российской национальной команды на соответствие критериям Международного олимпийского комитета будет представитель Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне. Спортсмены, которые ранее уличались в употреблении допинга, а также фигурировали в отчете Всемирного антидопингового агентства, не будут допущены к Играм.

В этой связи численный состав сборной России может сократиться, так как ни в одной федерации невозможны замены спортсменов с допинговой историей.

В заявку олимпийской сборной России для участия в Играх в Рио попали 13 спортсменов, которые ранее имели проблемы с допингом: пловчихи Юлия Ефимова, Наталья Ловцова и Анастасия Крапивина, велогонщики Ильнур Закарин, Кирилл Свешников, Сергей Шилов и Ольга Забелинская, гребцы Иван Подшивалов и Анастасия Карабельщикова, штангистки Татьяна Каширина и Анастасия Романова, борец Виктор Лебедев и пловец Михаил Довгалюк.

Ранее до участия в Олимпийских играх не допустили сборную России по легкой атлетике. Такое решение принял Спортивный арбитражный суд (CAS), отклонив апелляцию Олимпийского комитета России (ОКР) и 68 российских спортсменов.

Право на участие в Играх-2016 получила только прыгунья в длину Дарья Клишина, которая живет и тренируется в США.

9 ноября 2015 года в Женеве состоялась пресс-конференция Всемирного антидопингового агентства (WADA), на котором был представлен доклад о применении допинга в России. Российскую сторону обвинили в многочисленных нарушениях антидопинговых правил и рекомендовали Международной ассоциации легкоатлетических федерации (IAAF) отстранить российских легкоатлетов от участия в соревнованиях под ее эгидой.

13 ноября совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) на экстренном заседании в Лондоне временно приостановил членство ВФЛА.