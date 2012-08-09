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Жизнь в мире

09 августа 2012, 13:38

На олимпийских строителей в Сочи завели уголовные дела

Олимпийские игры уголовные дела Сочи жизнь в мире

ИТАР-ТАСС

Следственное управление МВД по городу Сочи возбудило два уголовных дела по факту попытки хищения бюджетных средств. Речь идет о необоснованном завышении сметной стоимости олимпийских объектов – санно-бобслейной трассы и центрального стадиона.

Это первые уголовные дела, прямо связанные с нарушениями при строительстве объектов к Олимпиаде-2014, пишет газета "Известия".

В частности, одно дело возбуждено в отношении руководителей НПО "Мостовик", подозреваемых в завышении сметы работ по строительству бобслейной трассы на 2,5 млрд рублей.

Второе дело, в котором фигурирует сумма 5,6 млрд рублей, касается стадиона. ЗАО "Объединение Ингеоком", строящее центральный стадион в Сочи вместимостью 40 тыс. мест, в мае этого года пыталось трижды подать проектные документы в "Главгосэкспертизу", при этом предоставив недостоверную документацию.

По словам источника "Известий" в Счетной палате, подрядчики завышали сметную стоимость строительства в нарушение постановлений правительства и президента. Ответственность за это лежит на бывших и ныне действующих топ-менеджерах госкорпорации "Олимпстрой".

В Счетной палате также пришли к выводу, что проектирование сочинских объектов велось таким образом, чтобы выйти за рамки установленного госэкспертизой бюджета. Срывы сроков по объектам привели к тому, что теперь невозможно перепроектировать объекты и пересмотреть бюджеты.

В общей сложности речь идет об увеличении смет четырех объектов на 17,7 млрд рублей, однако по словам источника, другие уголовные дела пока не заведены.

Напомним, что общий бюджет на подготовку к Олимпиаде в Сочи оценивается в 1,3 триллиона рублей.

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