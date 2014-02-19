Вячеслав Фетисов: "С финнами нашим хоккеистам будет очень тяжело"

Вячеслав Фетисов. Фото: M24.ru

Игра сборной России по хоккею с американцами показала потенциал нашей команды на Олимпиаде, но с финнами легко не будет. Об этом в эфире радиостанции "Москва FM" рассказал легендарный хоккеист и двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

- Какие у вас прогнозы на предстоящий матч с Финляндией?

- Будем верить в наших ребят, хотя соперник очень непростой. Если обратиться к истории взаимоотношений российских и финских хоккеистов на Олимпиадах, то можно заметить, что наша сборная всегда играет с ними тяжело.

- Сборная России не очень хорошо начала олимпийский турнир, но в дальнейшем немного "раскачалась". Стоит ожидать дальнейшего усиления игры команды?

- Я надеюсь, что в матчах группового этапа наша команда просто экономила силы. Верю, что в играх плей-офф ребята выложатся на все сто процентов. Игра с американцами - самыми сильными соперниками в подгруппе - показала, что потенциал у нас есть. С финнами надо продемонстрировать хорошую командную игру и характер, это позволит сборной России добиться победы.

- Шайба в ворота сборной США не была засчитана правильно? Как вы отнеслись к этой ситуации?

- Надо было просто объяснить сразу людям, в чем там дело. Правила Международной федерации хоккея едины для всех, кто участвует в турнирах под эгидой этой организации. Там четко говорится, что если ворота сдвинуты, то гол засчитывать нельзя ни в каком случае. Другой вопрос, почему судьи сразу не поставили их на место. Но это не самая простая для рефери ситуация, ведь он должен следить за ситуацией на льду, например, шайба выйдет из зоны атаки, а он не заметит этого. Надо было на стадионе сразу объявить, что гол не засчитан, потому что ворота были сдвинуты. В таком случае вся истерия вокруг истории с шайбой Тютина сошла бы на нет.

- Помимо хоккея посещаете другие соревнования в Сочи?

- Да, хожу здесь по равнине, смотрю и фигурное катание, и коньки. Завтра съезжу в горы, посмотрю, как там все проходит.

- Как проводите свободное время на Олимпиаде?

- Наслаждаюсь атмосферой. Пока еще не могу полностью осознать все то, что происходит вокруг Игр. Фантастически добродушные волонтеры, люди часто разговаривают про спортивные сооружения в Сочи и погоду. Атмосфера Игр просто невероятная. Если еще и спортивные результаты у нас будут хорошие, то это двойной праздник получается.

- Владимир Путин - заядлый хоккейный болельщик, его часто можно заметить на играх сборной. Вы на последнем матче сборной России сидели рядом с Дмитрием Медведевым - ему тоже нравится хоккей, или премьер посещает соревнования из-за своего статуса, потому что "так положено"?

- Ему хоккей нравится. Премьер разбирается в игре, во время матча мы обсуждали с ним происходящее на льду.