Общественная палата Москвы: старые пятиэтажки нужно сносить

Проблемы старых московских пятиэтажек обсудили 16 февраля на собрании Общественной палаты Москвы.

Председатель Константин Ремчуков сообщил в ходе заседания, что Общественная палата пришла к выводу о невозможности проведения этого ремонта в большинстве многоквартирных домов данного типа и обращается к Сергею Собянину с просьбой о разработке программы сноса пятиэтажных домов.

Кроме того, Общественная палата рекомендует Мосгордуме рассмотреть законодательный акты, необходимые для обеспечения данного процесса

Председатель комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике Степан Орлов отметил, что снос пятиэтажек – самый правильный путь решения данного вопроса.

Ректор Высшей школы экономики, депутат Мосгордумы Ярослав Кузьминов, в свою очередь, заявил, что необходимо тщательно изучить этот вопрос с экономической точки зрения.