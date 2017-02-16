Форма поиска по сайту

16 февраля 2017, 12:27

Общество

Общественная палата Москвы: старые пятиэтажки нужно сносить

Проблемы старых московских пятиэтажек обсудили 16 февраля на собрании Общественной палаты Москвы.

Председатель Константин Ремчуков сообщил в ходе заседания, что Общественная палата пришла к выводу о невозможности проведения этого ремонта в большинстве многоквартирных домов данного типа и обращается к Сергею Собянину с просьбой о разработке программы сноса пятиэтажных домов.

Кроме того, Общественная палата рекомендует Мосгордуме рассмотреть законодательный акты, необходимые для обеспечения данного процесса

Председатель комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике Степан Орлов отметил, что снос пятиэтажек – самый правильный путь решения данного вопроса.

Ректор Высшей школы экономики, депутат Мосгордумы Ярослав Кузьминов, в свою очередь, заявил, что необходимо тщательно изучить этот вопрос с экономической точки зрения.

История вопроса

Муниципальные образования города Москвы 7 февраля обратились к Сергею Собянину с просьбой рассмотреть возможность продления программы сноса пятиэтажек. Глава столичного Стройкомплекса Марат Хуснуллин, присутствующий на заседании, согласился, что проблема острая и актуальная, однако отметил, что город не располагает возможностями для оперативного решения.

Общественная палата Москвы ремонт пятиэтажки

