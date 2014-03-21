Повышение цен на полисы ОСАГО не затронет москвичей

Фото: ИТАР-ТАСС

Стоимость оформления ОСАГО в ближайшее время увеличат сразу в 31 субъекте России, но для москвичей и жителей Подмосковья тарифы на полис останутся прежними. Соответствующий проект указания Центробанка опубликован на сайте регулятора.

В частности, ЦБ предлагает повысить коэффициенты страховых тарифов, которые используются при расчете стоимости страховки. При этом величина базового тарифа останется неизменной. Так, для мотоциклов она составляет 1,2 тысячи рублей, для легковых машин у физических лиц – 1,9 тысяч рублей, а вот владельцам авто, зарегистрированного как такси, нужно платить 2,9 тысяч рублей.

В число городов с самым существенным повышением территориального коэффициента вошли Мурманск, где планируется увеличение коэффициента с 1,7 до 2,5, Благовещенск и Ульяновск — с 1,4 до 2,1, а также Казань, Челябинск, Иваново, Петропавловск-Камчатский и другие.

В Москве и области коэффициенты останутся на прежнем уровне - 2 и 1,7 соответственно. Также прежние ставки останутся в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Ранее Российский союз автостраховщиков выступил за 40 - процентное повышение страховки, тариф которой не менялся с 2003 года. Центробанк направил предложения на независимую оценку, пообещав вынести окончательно решение в апреле. В ЦБ отметили, что резкое увеличение тарифов на страховку для многих владельцев автомобилей окажутся слишком большой нагрузкой. Поэтому повышение в любом случае будет постепенным.