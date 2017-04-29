Сотрудники Международного центра Рерихов не хотят покидать здание

Очередные обыски прошли в здании Международного центра Рерихов, сообщает телеканал "Москва 24".

Накануне в нем проходил концерт, после которого в сопровождении ОМОНа сотрудники Музея Востока вошли в здание и попросили его сотрудников покинуть помещения Центра.

По словам одной из сотрудниц МЦР, пришедшие из Музея Востока люди опечатывают двери здания, хотя срок апелляционной жалобы истекает только 7 мая.

Сами представители Музея Востока заявляют, что здание центра принадлежит их музейной организации и представители МЦР не имеют никакого права занимать его площади – такое решение принял Арбитражный суд Москвы.

Свидетелем происшествия стал член Совета по правам человека Иван Засурский. По его словам, вооруженные люди вместе с полицейскими вошли на территорию музей и отказались его покидать. Случившееся Засурский записал на видео. В свою очередь, представители организации заявили, что Совет возьмет ситуацию вокруг МЦР под особый контроль.

