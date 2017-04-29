Форма поиска по сайту

29 апреля 2017, 09:23

Безопасность

Сотрудники Международного центра Рерихов не хотят покидать здание

Очередные обыски прошли в здании Международного центра Рерихов, сообщает телеканал "Москва 24".

Накануне в нем проходил концерт, после которого в сопровождении ОМОНа сотрудники Музея Востока вошли в здание и попросили его сотрудников покинуть помещения Центра.

По словам одной из сотрудниц МЦР, пришедшие из Музея Востока люди опечатывают двери здания, хотя срок апелляционной жалобы истекает только 7 мая.

Сами представители Музея Востока заявляют, что здание центра принадлежит их музейной организации и представители МЦР не имеют никакого права занимать его площади – такое решение принял Арбитражный суд Москвы.

Свидетелем происшествия стал член Совета по правам человека Иван Засурский. По его словам, вооруженные люди вместе с полицейскими вошли на территорию музей и отказались его покидать. Случившееся Засурский записал на видео. В свою очередь, представители организации заявили, что Совет возьмет ситуацию вокруг МЦР под особый контроль.

[html]

[/html]Видео: YouTube Канал: Zassoursky Ivan

7 марта 2017 года в Международном центре Рерихов прошли обыски в связи с делом о банкротстве "Мастер-банка", позже переквалифицированным в дело о мошенничестве.

В 2016 году суд санкционировал арест владельца банка Бориса Булочника. Перед арестом он подарил музею девять картин Рериха, купленных у Нью-Йоркского музея. В настоящее время обвиняемый скрывается за пределами России и объявлен в международный розыск.

Коллекция центра Рерихов насчитывает примерно тысячу произведений, а во время обысков следователи изъяли около 200 экспонатов, включая картину Николая Рериха, выставка которой вскоре должна была открыться с одобрения Минкультуры.

57 упаковок с картинами, изъятыми при обыске в Международном центре Рерихов, были переданы на хранение в Музей Востока.

ОМОН Музей Востока Международный центр Рерихов чп

