Сотрудники Международного центра Рерихов не хотят покидать здание

Очередные обыски прошли в здании Международного центра Рерихов, сообщает телеканал "Москва 24".
Накануне в нем проходил концерт, после которого в сопровождении ОМОНа сотрудники Музея Востока вошли в здание и попросили его сотрудников покинуть помещения Центра.
По словам одной из сотрудниц МЦР, пришедшие из Музея Востока люди опечатывают двери здания, хотя срок апелляционной жалобы истекает только 7 мая.
Сами представители Музея Востока заявляют, что здание центра принадлежит их музейной организации и представители МЦР не имеют никакого права занимать его площади – такое решение принял Арбитражный суд Москвы.
Свидетелем происшествия стал член Совета по правам человека Иван Засурский. По его словам, вооруженные люди вместе с полицейскими вошли на территорию музей и отказались его покидать. Случившееся Засурский записал на видео. В свою очередь, представители организации заявили, что Совет возьмет ситуацию вокруг МЦР под особый контроль.
В 2016 году суд санкционировал арест владельца банка Бориса Булочника. Перед арестом он подарил музею девять картин Рериха, купленных у Нью-Йоркского музея. В настоящее время обвиняемый скрывается за пределами России и объявлен в международный розыск.
Коллекция центра Рерихов насчитывает примерно тысячу произведений, а во время обысков следователи изъяли около 200 экспонатов, включая картину Николая Рериха, выставка которой вскоре должна была открыться с одобрения Минкультуры.
57 упаковок с картинами, изъятыми при обыске в Международном центре Рерихов, были переданы на хранение в Музей Востока.