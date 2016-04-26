Дополнительные "Сапсаны" выйдут на маршрут в июньские праздники

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РЖД на праздничные дни в июне добавят по два рейса поездов "Сапсан" из Москвы и Санкт-Петербурга, сообщили в пресс-службе компании. Напомним, что в июне в связи с празднованием Дня России 12 июня граждане отдыхают три дня с 11 по 13 июня.

"В целях обеспечения перевозки пассажиров в праздничные дни июня – День России – ОАО "РЖД" назначает дополнительные рейсы поездов «Сапсан» между Москвой и Санкт-Петербургом", — говорится в сообщении компании во вторник.

"Москва в цифрах": Поезда "Сапсан"

Чтобы обеспечить перевозку всех пассажиров в РЖД назначили дополнительные рейсы "Сапсанов" на 10 и 13 июня отправлением из Санкт-Петербурга в 11:00 и 11:10, из Москвы – в 11:30 и 13:30. Продажа билетов на данные поезда уже открыта во всех железнодорожных кассах дальнего следования и на официальном сайте РЖД.

График движения "Сапсанов" в настоящее время предусматривает курсирование 11 пар поездов, из них три пары поездов сдвоенными составами (20 вагонов). Однако с 28 мая РЖД добавляют еще одну пару поездов, и между Москвой и Санкт-Петербургом будет ежедневно курсировать 12 пар "Сапсанов", из них три пары поездов сдвоенными составами.

РЖД эксплуатируют "Сапсаны", выпущенные немецким концерном Siemens, между Москвой и Санкт-Петербургом с декабря 2009 года.