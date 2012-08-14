Москвички выиграли первенство России по пляжному волейболу

ИТАР-ТАСС

С 3 по 13 августа в городе Обнинск Калужской области проходило первенство России по пляжному волейболу среди молодежи до 19 лет, сообщает пресс-служба Департамента физической культуры и спорта города Москвы.

В финале турнира воспитанницы столичной спортивной школы "Измайлово" Ксения Дабижа и Ксения Дячук встретились с дуэтом Ксения Хакимзянова/Анастасия Колесникова. В упорном противостоянии москвичкам удалось одолеть соперниц.

Следующий турнир, в котором предстоит выступить нашим "пляжницам", пройдет с 16 по 19 августа в Австрии. Дабижа/Дячук поборются за золото на первенстве Европы.