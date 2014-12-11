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Москва 24

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Город

11 декабря 2014, 15:05

Набережные Москвы-реки обновят к 2035 году по проекту бюро "Меганом"

Москва-река благоустройство конкурсы проекты набережные

Объявлен победитель конкурса на развитие территорий Москвы-реки

В конкурсе на концепцию развития набережных Москвы-реки победило архитектурное бюро "Меганом", передает корреспондент M24.ru. Победителя объявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительству Марат Хуснуллин на Московском урбанистическом форуме.

По словам заммэра, практически все финалисты представили хорошие предложения, поэтому их идеи также учтут при разработке концепции.

"Сама концепция разбита на три этапа. Первый этап рассчитан до 2015 года – это то, что мы тоже можем сделать в ближайшее время, например, спроектировать градостроительный план. Второй этап рассчитан до 2017 года включительно – это то, на что у нас есть деньги. И третий этап завершится в 2035 году – это полная реализация плана", - сказал Хуснуллин.

Главный архитектор бюро "Проект Меганом" Юрий Григорянц получит в награду 6 миллионов рублей и будет в качестве консультанта участвовать в дальнейшей разработке проекта по отдельному контракту.

По его словам, одной из идей, представленных на конкурс, стало очищение воды с помощью специальных растений. Кроме того, бюро предлагает обустроить в разных частях столицы пять крупных портов и организовать зону отдыха с катком на юго-востоке столицы. Кроме того, в городе обустроят более 120 км набережных, построят транспортные и пешеходные мосты, благоустроят общественные места и парки, а также создадут сеть речных экскурсионных маршрутов.

Как отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, власти также хотят провести серию конкурсов по обустройству берегов Москвы-реки.

Проект бюро "Меганом". Фото: themoscowriver.com

За 20 лет работы архитектурное бюро "Проект Меганом" реализовало более двух десятков различных проектов: от жилых домов до крупных общественных зданий, реконструкции и градостроительных концепций. Среди них разработка дизайна здания печатного дома "Утро России", торгового комплекса Luxury Village и театра "Меркурий" в Барвихе. Кроме того, бюро работало над проектом "Полуостров ЗИЛ".

Всего в финале конкурса участвовали 6 команд:

  • Maxwan architects+urbanists (Нидерланды);
  • Turenscape (Китай);
  • Burgos&garrido arquitectos (Испания);
  • SWA Group (США);
  • "Меганом" (Россия);
  • "Остоженка" (Россия).

Конкурс на развитие набережных Москвы-реки

Напомним, Сергей Собянин объявил открытый архитектурный конкурс на развитие прибрежных территорий Москвы-реки летом этого года.

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На месте заброшенных промышленных предприятий и пустырей будут созданы парки и пляжи, детские игровые площадки, спортивные объекты, а также жилые районы и многофункциональные комплексы.

Кроме того, освоение берегов Москвы-реки приведет к повышению качества городской среды и снижению уровня загрязненности.

Всего на участие в конкурсе претендовали 216 компаний из России, Бельгии, Испании, США, Франции, Германии, Нидерландов, Италии, Китая, Австрии, Хорватии, Колумбии, Сингапура, Филиппин и Дании.

Ранее M24.ru сообщало, что некоторые набережные Москвы-реки могут стать двухуровневыми, как в Каннах. Предполагается, что там останется двухполосное движение, но расширятся тротуары, а также появятся общественные зоны ближе к воде.

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