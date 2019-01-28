Москва онлайн покажет, как приготовить ароматную пиццу дома

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3 февраля не пропустите трансляцию мастер-класса от шеф-пекаря Родиона Бугдаева! Он научит вас готовить самую вкусную, нежную и ароматную пиццу в домашних условиях. В меню: пицца со страчателлой, томатом и свежим базиликом, а также пицца с кебабом из ягненка, пеперонатой, луком и кумином.

Это занятие – продолжение цикла кулинарных мастер-классов, которые проводят шеф-повара из разных ресторанов Москвы. В прошлый раз мы готовили хачапур-лодочку. Любите национальные блюда мировой кухни, изысканные ароматы и пикантные вкусы? Хотите научиться готовить так, чтобы удивлять гостей и баловать себя? Тогда наш проект для вас, следите за анонсами!

Трансляция мастер-класса начнется 3 февраля в 11:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.