Москва онлайн и "TVоя Москва.YOUниоры" расскажут, как создать группу о кино в соцсетях

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23 ноября в Центре документального кино в рамках образовательного проекта "TVоя Москва.YOUниоры" пройдет встреча с блогером Дашей Вишней. Тема мастер-класса – "ВКонтакте" для кино".

Слушатели узнают:



что такое аналитика пользовательского поведения;

как живет кино "ВКонтакте";

какие существуют инструменты для продвижения;

о стриминговых возможностях в соцсетях.

Объединенная редакция московских СМИ "Москва Медиа" запускает новый сезон проекта "TVоя Москва. YOUниоры". На этот раз, кроме мастер-классов, посвященных радио и TV, пройдут специальные занятия для тех, кто мечтает стать блогером. Успешные блогеры научат пользоваться digital-инструментами и правильно применять полученные знания.

Проект создан при финансовой поддержке департамента СМИ и рекламы города Москвы.

Трансляция завершена. Смотрите видеозапись на странице m24 или портале Москва онлайн.