Москва онлайн покажет концерт хора французской песни имени Жоржа Брассенса

14 июля дизайн-завод "Флакон" приглашает всех любителей французских бульдогов, вин и шансонье на масштабный фестиваль "День Франции". Программа приурочена к национальному французскому празднику – Дню взятия Бастилии.

В рамках программы пройдут литературные чтения, конкурс поэтов и встречи с известными писателями, парад французских бульдогов, дегустации и конкурсы.

Читатели портала Москва 24 смогут услышать в прямом эфире любимые песни в исполнении хора французской песни имени Жоржа Брассенса. Коллектив основан в 1990 году при центре "Россия молодая". Назван он в честь знаменитого в первой половине двадцатого века шансонье. В репертуар хора входят современные французские песни и мюзиклы.

Смотрите 14 июля трансляцию в 14:30 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.