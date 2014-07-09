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Культура

09 июля 2014, 16:18

Кино на "Доверии": жизнь одного табора и последняя любовь

Москва Доверие комедии драмы телепрограмма кино

История знакомства на горнолыжном курорте, жизнь цыганского табора, американский жених и любовь длиною в десять дней. О том, какие художественные фильмы смотреть на телеканале "Москва Доверие" на этой неделе, - в материале сетевого издания M24.ru.

Среда, 9 июля

Кадр из фильма "Колье для снежной бабы"

Украинская лента 2007 года "Колье для снежной бабы" рассказывает о случайной встрече на горнолыжном курорте. Молодая девушка Катя пережила предательство и теперь изо всех сил старается наладить личную жизнь. В один день героиня знакомится с Иваном - мужчиной, который не верит в искренние чувства и убежден в том, что свободные отношения - это нормально. Главные роли исполнили Ольга Будина и Иван Оганесян.

Время: 20.55

Четверг, 10 июля

Кадр из фильма "Табор уходит в небо"

Знаменитую картину "Табор уходит в небо" (1976) покажут в четверг. В основе сюжета - рассказы Максима Горького "Старуха Изергиль" и "Макар Чудра". Действие происходит в начале прошлого века на окраине Австро-Венгрии. Главные герои картины, юные цыгане Лойко и Радда, влюбляются друг в друга, но не спешат прощаться со свободой, ведь отношения ее сковывают. Красивой, но своенравной цыганкой Раддой очарован и помещик-дворянин Антол Силади. Однако девушка отвергает и его. Силади намерен мстить не только героине, но и всему табору.

Время: 20.55

Пятница, 11 июля

Кадр из фильма "Вас ожидает гражданка Никанорова"

Наталья Гундарева в картине "Вас ожидает гражданка Никанорова" (1978) исполнила роль юной Кати, которая уезжает из деревни вслед за любимым. Героиня уверена - невзрачный и скромный ветеринар Дежкин станет для нее идеальным мужчиной. Однако прежде чем встретиться и остаться с возлюбленным, девушке придется пережить не одно приключение.

Время: 23.20

Суббота, 12 июля

Кадр из фильма "Жених из Майами"

Главный герой комедии 1994 года "Жених из Майами" Сергей (Борис Щербаков) переехал с женой в Штаты. Однако там жизнь персонажа не заладилась: любимая ушла к богатому мужчине, а встретить достойную женщину среди американок не получилось. Сергей возвращается на родину для того, чтобы обзавестись невестой. Русские красавицы тоже разочаровывают мужчину. Сможет ли он встретить свою любовь?

Время: 18.25

Воскресенье, 13 июля

Кадр из фильма "Двойной обгон"

Боевик "Двойной обгон" (1984) - история о двух опытных преступниках-дальнобойщиках, которые угоняют трейлер с импортной кожей. На пути у злоумышленников появляется капитан ГАИ Маджиев, который готов пойти на все, чтобы остановить опасных водителей.

Время: 21.05

Понедельник, 14 июля

Кадр из фильма "Влюбленные"

Героине драмы "Влюбленные" (1968) Джулии остается жить десять дней. Женщина решает провести их в итальянской вилле за просмотром телевизора. В одной из программ показывают интервью с инженером Валерио. Героиня вспоминает, что когда-то виделась с ним в аэропорту, и приглашает героя к себе на виллу. Дулия и Валерио влюбляются друг в друга, однако счастье пары вот-вот закончится.

Время: 08.00

Вторник, 15 июля

Кадр из фильма "Город принял"

Действие картины 1979 года "Город принял" развивается по знаменитому адресу Петровка, 38. На вечернем дежурстве случайно встречаются судмедэксперт Ушакова (Инна Аленикова) и капитан милиции Тихонов (Михаил Чигарев). Герои ждут очередного вызова, а пока есть свободное время, пытаются выяснить, почему шесть лет назад их отношения не сложились.

Время: 21.55

Полная программа телеканала - по ссылке.

Сюжет: Советская классика и современное кино на канале "Москва Доверие"

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